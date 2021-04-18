На Николаевщине задержали дилера амфетамина

Мужчину задержали во время получения очередной почтовой посылки.

В Николаевской области оперативники задержали молодого человека за сбыт амфетамина.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в ходе отработки оперативной информации задержали 22-летнего мужчину, который получал на почте очередную посылку в одном из поселков Николаевского района.

У злоумышленника изъяли более 350 г психотропов стоимостью более 200 тысяч гривен. По его словам, он намеревался распространить на территории областного центра.

Злоумышленник осуществлял сбыт психотропного вещества в интернет-магазине, созданном в мессенджер-канале, и выполнял функции закладчика. Товар получал по почте, потом делал оптовые закладки по городу для более мелких закладчиков.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Все изъятое полицейские направили на экспертное исследование.

Напомним, 12 апреля Национальная полиция заявила о ликвидации нарколаборатории в Днепре, где изготавливали амфетамин. Во время обысков нашли 120 кг готового к употреблению наркотика, что является наибольшей изъятой партией амфетамина в истории Украины.

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