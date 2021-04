Финал шоу "Липсинк баттл": победителем стал Владимир Дантес

В первом сезоне шоу пародий "Липсинк баттл" победил певец Владимир Дантес. Его соперниками в суперфинале стали юморист Юрий Ткач и ведущая Леся Никитюк. Участники шоу должны были спародировать хит Фредди Меркьюри I want to break free, и с этой задачей Дантес справился лучше других.

Первым пародию на сцене показывал Юрий Ткач. Он вышел в кожаной черной мини-юбке, розовой кофточке и черном парике с пылесосом в руках. Зрители, как всегда, смеялись от души.

Леся Никитюк была одета в белые брюки с ромбами, белую майку и пиджак с золотыми лампасами. Черный парик и усы сделали Лесю неузнаваемой.

Владимир Дантес вышел на сцену в белых штанах, майке и куртке, и порвал весь зал. Фредди Меркьюри оказался кумиром певца, и пародировать его Дантесу доставило огромное удовольствие.

"Я обожаю группу Queen. Моя первая татуировка на руке, здесь нотами No time for losers Cause we are the champions. Для меня Фредди Меркьюри нереальный человек. Любимый концерт на Уэмбли в 1986 году. Этот группа единственная в Великобритании, которая была популярна во всем мире и ей не давали выступать в Британии. И когда случился концерт в Уэмбли, просто они разорвали всех", — рассказал Дантес.