Финал шоу "Липсинк баттл": победителем стал Владимир Дантес

В первом сезоне шоу пародий "Липсинк баттл" победил певец Владимир Дантес. Его соперниками в суперфинале стали юморист Юрий Ткач и ведущая Леся Никитюк. Участники шоу должны были спародировать хит Фредди Меркьюри I want to break free, и с этой задачей Дантес справился лучше других.

Назван победитель шоу “Липсинк баттл“: все подробности финала

Первым пародию на сцене показывал Юрий Ткач. Он вышел в кожаной черной мини-юбке, розовой кофточке и черном парике с пылесосом в руках. Зрители, как всегда, смеялись от души.

Назван победитель шоу “Липсинк баттл“: все подробности финала

Леся Никитюк была одета в белые брюки с ромбами, белую майку и пиджак с золотыми лампасами. Черный парик и усы сделали Лесю неузнаваемой.

Назван победитель шоу “Липсинк баттл“: все подробности финала

Владимир Дантес вышел на сцену в белых штанах, майке и куртке, и порвал весь зал. Фредди Меркьюри оказался кумиром певца, и пародировать его Дантесу доставило огромное удовольствие.

Назван победитель шоу “Липсинк баттл“: все подробности финала

"Я обожаю группу Queen. Моя первая татуировка на руке, здесь нотами No time for losers Cause we are the champions. Для меня Фредди Меркьюри нереальный человек. Любимый концерт на Уэмбли в 1986 году. Этот группа единственная в Великобритании, которая была популярна во всем мире и ей не давали выступать в Британии. И когда случился концерт в Уэмбли, просто они разорвали всех", — рассказал Дантес.

После своей победы на шоу Владимир Дантес заявил, что не ожидал увидеть себя в финале, и благодарен всем организаторам проекта за такую возможность себя проявить.

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Публикация от @lipsyncbattle_ua

Ранее сообщалось, как Елена Кравец перевоплощалась для шоу пародий "Липсинк батл", готовя образ Адриано Челентано.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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