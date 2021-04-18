В Украине за минувшие сутки - 10 282 новых случаев ковида

Летальных случаев – 250.

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса, в частности, заболели 456 детей и 161 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 250.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 274 человека, выздоровели - 6 523 и осуществлено 60 380 тестирований (методом ПЦР - 27 278, методом ИФА - 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 544).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 480 случаев;

Винницкая область - 177 случаев;

Волынская область - 197 случаев;

Днепропетровская область - 1 114 случаев;

Донецкая область - 511 случаев;

Житомирская область -379 случаев;

Закарпатская - 106 случаев;

Запорожская область - 151 случай;

Ивано-Франковская область - 100 случаев;

Киевская область - 597 случаев;

Кировоградская область - 219 случаев;

Луганская область - 65 случаев;

Львовская область - 461 случай;

Николаевская область - 468 случаев;

Одесская область - 595 случаев;

Полтавская область - 160 случаев;

Ровенская область - 300 случаев;

Сумская область - 540 случаев;

Тернопольская область - 256 случаев;

Харьковская область - 1 590 случаев;

Херсонская область - 215 случаев;

Хмельницкая область - 540 случаев;

Черкасская область - 300 случаев;

Черновицкая область - 174 случая;

Черниговская область - 587 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 1 946 510 человек, выписаны - 1 482 079, летальных случаев - 39 786 и проведено 8 942 671 ПЦР-тестирование.

Напомним, в пятницу, 16 апреля, в Украине было зарегистрировано 14 984 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Летальных случаев - 440.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человек
В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания УткинаВ Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина
ЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в УкраинеЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине
Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенкаАнастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка
Финал шоу "Маска": кто стал победителемФинал шоу "Маска": кто стал победителем
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве обнаружили еще 1 112 случаев ковидаВ Киеве обнаружили еще 1 112 случаев ковида
За сутки в Украине - 14 984 новых случая коронавирусаЗа сутки в Украине - 14 984 новых случая коронавируса
За сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человек
В Киеве зафиксировали 1457 случаев ковида за сутки, умерли 47 человекВ Киеве зафиксировали 1457 случаев ковида за сутки, умерли 47 человек
На Дарницкой ТЭЦ установили два новых фильтра газоочистки, до конца года будет три, – КличкоНа Дарницкой ТЭЦ установили два новых фильтра газоочистки, до конца года будет три, – Кличко
ЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в УкраинеЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине
В Украине начали делать прививки китайской вакциной SinovacВ Украине начали делать прививки китайской вакциной Sinovac
В Киеве за сутки зафиксировали 1 503 случая ковида, 42 человека умерлиВ Киеве за сутки зафиксировали 1 503 случая ковида, 42 человека умерли
За сутки в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев ковида, госпитализированы 2 334 человекаЗа сутки в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев ковида, госпитализированы 2 334 человека
В Киеве обнаружили еще 537 случаев заболевания коронавирусом, умерли 42 человекаВ Киеве обнаружили еще 537 случаев заболевания коронавирусом, умерли 42 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости