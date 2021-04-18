В Украине за минувшие сутки - 10 282 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса, в частности, заболели 456 детей и 161 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 250.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 274 человека, выздоровели - 6 523 и осуществлено 60 380 тестирований (методом ПЦР - 27 278, методом ИФА - 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 544).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 480 случаев;

Винницкая область - 177 случаев;

Волынская область - 197 случаев;

Днепропетровская область - 1 114 случаев;

Донецкая область - 511 случаев;

Житомирская область -379 случаев;

Закарпатская - 106 случаев;

Запорожская область - 151 случай;

Ивано-Франковская область - 100 случаев;

Киевская область - 597 случаев;

Кировоградская область - 219 случаев;

Луганская область - 65 случаев;

Львовская область - 461 случай;

Николаевская область - 468 случаев;

Одесская область - 595 случаев;

Полтавская область - 160 случаев;

Ровенская область - 300 случаев;

Сумская область - 540 случаев;

Тернопольская область - 256 случаев;

Харьковская область - 1 590 случаев;

Херсонская область - 215 случаев;

Хмельницкая область - 540 случаев;

Черкасская область - 300 случаев;

Черновицкая область - 174 случая;

Черниговская область - 587 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 1 946 510 человек, выписаны - 1 482 079, летальных случаев - 39 786 и проведено 8 942 671 ПЦР-тестирование.

Напомним, в пятницу, 16 апреля, в Украине было зарегистрировано 14 984 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Летальных случаев - 440.