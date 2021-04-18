В Украине за минувшие сутки - 10 282 новых случаев ковида
Летальных случаев – 250.
За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса, в частности, заболели 456 детей и 161 медработник.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Летальных случаев - 250.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4 274 человека, выздоровели - 6 523 и осуществлено 60 380 тестирований (методом ПЦР - 27 278, методом ИФА - 6 558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 544).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 480 случаев;
Винницкая область - 177 случаев;
Волынская область - 197 случаев;
Днепропетровская область - 1 114 случаев;
Донецкая область - 511 случаев;
Житомирская область -379 случаев;
Закарпатская - 106 случаев;
Запорожская область - 151 случай;
Ивано-Франковская область - 100 случаев;
Киевская область - 597 случаев;
Кировоградская область - 219 случаев;
Луганская область - 65 случаев;
Львовская область - 461 случай;
Николаевская область - 468 случаев;
Одесская область - 595 случаев;
Полтавская область - 160 случаев;
Ровенская область - 300 случаев;
Сумская область - 540 случаев;
Тернопольская область - 256 случаев;
Харьковская область - 1 590 случаев;
Херсонская область - 215 случаев;
Хмельницкая область - 540 случаев;
Черкасская область - 300 случаев;
Черновицкая область - 174 случая;
Черниговская область - 587 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 1 946 510 человек, выписаны - 1 482 079, летальных случаев - 39 786 и проведено 8 942 671 ПЦР-тестирование.
Напомним, в пятницу, 16 апреля, в Украине было зарегистрировано 14 984 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Летальных случаев - 440.