Виктория Бекхэм отмечает 47-летие: фото

Виктория Бекхэм 17 апреля отмечает свое 47-летие. В праздничный день на Instagram-странице британской звезды появилось ее фото, где именинница позирует в коротком платье, стоя босиком на столе. У нее на голове праздничный колпак, а вокруг много шариков, ленточек и другой праздничной мишуры.

Виктория Бекхэм отмечает 47-летие: фото звезды в мини-юбке вызвало восхищение фанатов

Бекхэм на фото выглядит 25-летней девушкой. Ее стройные ножки и осиная фигура не только не выдают ее возраст, но и делают намного моложе. На лице у Виктории очень удачный макияж, который подчеркивает черты ее лица. Для многих Бекхэм уже много лет остается эталоном стиля и женственности. На фото редко можно встретить ее улыбающуюся, ведь по словам звезды, улыбка ей не к лицу.

"С днем рождения меня", – коротко написала Бекхэм под фото, которое сделано специально для известного глянца.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ранее сообщалось, что средний сын Бекхэмов восхищает внешним сходством со знаменитым отцом.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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