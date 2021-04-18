В Киеве перенесли начало отключения горячей воды

В Киеве отключение горячей воды решено перенести на май 2021 г. В пресс-службе КГГА рассказали о планах на проведение гидравлических испытаний в системе теплосетей.

В Киеве перенесли начало отключения горячей воды в жилые дома и медицинские учреждения

Столичная Теплосеть ежегодно проводила гидравлические испытания сразу после окончания отопительного сезона. От устоявшегося правила впервые решено было отойти весной 2020 года. В текущем году, сообщают в пресс-службе КГГА, также планируется перенести гидравлическую проверку целостности теплосетей на месяц.

Благодаря этому решению городских властей, в дома киевлян до начала мая продолжится беспрерывная подача горячей воды.

«В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Хотя обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона», — пояснили в пресс-службе КГГА.

В Киеве перенесли начало отключения горячей воды в жилые дома и медицинские учреждения

Гидравлические испытания в 2020 и в 2021 гг перенесли по причине жестких карантинных ограничений. К тому же, в текущем году выдалась затяжная холодная весна. Ожидается, что временное отключение горячей воды в Киеве начнется не ранее 4 мая.

Что касается отдельных медицинских учреждений и других заведений, то их администрация сначала получит соответствующие заявки для согласования временных рамок отключения подачи горячей воды.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти работают над запретом в столице маршруток. Чем заменят привычный для горожан общественный транспорт?


Шевченко Лилия, Тудей

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