В Хмельницкой области сгорела деревянная церковь
Причину возгорания выясняют.
В Хмельницкой области спасатели тушили пожар в деревянной церкви.
Об этом сообщили местные чрезвычайники.
"16 апреля в 20:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянной церкви, в с. Баговица Каменец-Подольского района", - говорится в сообщении.
На момент прибытия первых подразделений огонь уже полностью охватил здание церкви, и горение происходило на площади почти 180 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали позднее время сообщения, деревянные конструкции здания, значительное расстояние до населенного пункта (15 километров).
Возгорание удалось ликвидировать в 21:43. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.
Травмированных и погибших на месте происшествия не было.
Всего для ликвидации пожара было привлечено 15 чрезвычайников и 5 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.
Напомним, в декабре прошлого года на Львовщине сгорела деревянная церковь, в пожаре пострадал 17-летний парень.