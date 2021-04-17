В Хмельницкой области сгорела деревянная церковь

Причину возгорания выясняют.

В Хмельницкой области спасатели тушили пожар в деревянной церкви.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

"16 апреля в 20:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянной церкви, в с. Баговица Каменец-Подольского района", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области
К месту пожара были направлены дежурные караулы чрезвычайников 2 Государственного пожарно-спасательного отряда.

На момент прибытия первых подразделений огонь уже полностью охватил здание церкви, и горение происходило на площади почти 180 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали позднее время сообщения, деревянные конструкции здания, значительное расстояние до населенного пункта (15 километров).

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Возгорание удалось ликвидировать в 21:43. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.

Травмированных и погибших на месте происшествия не было.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Всего для ликвидации пожара было привлечено 15 чрезвычайников и 5 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Напомним, в декабре прошлого года на Львовщине сгорела деревянная церковь, в пожаре пострадал 17-летний парень.

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