В Киеве обнаружили еще 1 112 случаев ковида

Умер 51 человек.

За прошедшие сутки, 16 апреля, в Киеве обнаружили 1 112 случаев заболевания коронавирусом. Умер 51 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

В больницы столицы госпитализировали 142 пациентов с COVID-19 и 409 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

В больницах города - 3 824 больных коронавирусом. 2 759 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 408 человек. Под аппаратами ИВЛ - 54 больных.

Среди заболевших: 654 женщины в возрасте от 18 до 94 лет, 421 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет, 21 девочка от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 9 дней до 17 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 533 человека.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 184 412. Коронавирус преодолели 114 929 жителей. За период пандемии в столице 4 172 летальных случая от вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 16 апреля, в Украине было зарегистрировано 14 984 новых случая коронавируса, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Летальных случаев - 440.

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