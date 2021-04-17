За сутки в Украине - 14 984 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки, 16 апреля, в Украине было зарегистрировано 14 984 новых случая коронавируса, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 440.

Госпитализированы 4 100 человек, выписаны из больниц - 4 327, выздоровели - 9 736 и проведено 105 215 тестирований: методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127 и 39 213 - исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев -1112 случаев;

-1112 случаев; Винницкая область - 344 случая;

Волынская область - 342 случая;

Днепропетровская область - 1169 случаев;

Донецкая область - 741 случай;

Житомирская область - 439 случаев;

Закарпатская область - 187 случаев;

Запорожская область - 666 случаев;

Ивано-Франковская область - 147 случаев;

Киевская область - 965 случаев;

Кировоградская область - 214 случаев;

Луганская область - 248 случаев;

Львовская область - 793 случая;

Николаевская область - 432 случая;

Одесская область - 1097 случаев;

Полтавская область - 745 случаев;

Ровенская область - 518 случаев;

Сумская область - 586 случаев;

Тернопольская область - 378 случаев;

Харьковская область - 1386 случаев;

Херсонская область - 294 случая;

Хмельницкая область - 644 случая;

Черкасская область - 695 случаев;

Черновицкая область - 248 случаев;

Черниговская область - 594 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 1 936 228 человек, выздоровели - 1 475 556, летальных случаев - 39 536; было проведено 8 915 393 ПЦР-тестирования.

Напомним, в четверг, 15 апреля, в Украине провели 47 421 ПЦР-тестирование и обнаружили 17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 438 человек.