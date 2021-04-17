За сутки в Украине - 14 984 новых случая коронавируса
Летальных случаев - 440.
За прошедшие сутки, 16 апреля, в Украине было зарегистрировано 14 984 новых случая коронавируса, в частности, заболели 606 детей и 276 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Летальных случаев - 440.
Госпитализированы 4 100 человек, выписаны из больниц - 4 327, выздоровели - 9 736 и проведено 105 215 тестирований: методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127 и 39 213 - исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев -1112 случаев;
- Винницкая область - 344 случая;
- Волынская область - 342 случая;
- Днепропетровская область - 1169 случаев;
- Донецкая область - 741 случай;
- Житомирская область - 439 случаев;
- Закарпатская область - 187 случаев;
- Запорожская область - 666 случаев;
- Ивано-Франковская область - 147 случаев;
- Киевская область - 965 случаев;
- Кировоградская область - 214 случаев;
- Луганская область - 248 случаев;
- Львовская область - 793 случая;
- Николаевская область - 432 случая;
- Одесская область - 1097 случаев;
- Полтавская область - 745 случаев;
- Ровенская область - 518 случаев;
- Сумская область - 586 случаев;
- Тернопольская область - 378 случаев;
- Харьковская область - 1386 случаев;
- Херсонская область - 294 случая;
- Хмельницкая область - 644 случая;
- Черкасская область - 695 случаев;
- Черновицкая область - 248 случаев;
- Черниговская область - 594 случая.
За все время пандемии в Украине заболели 1 936 228 человек, выздоровели - 1 475 556, летальных случаев - 39 536; было проведено 8 915 393 ПЦР-тестирования.
Напомним, в четверг, 15 апреля, в Украине провели 47 421 ПЦР-тестирование и обнаружили 17 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. От осложнений коронавирусной болезни умерли 438 человек.