Тина Кароль и Надя Дорофеева выступят с новыми песнями в полуфинале Голосу країни

Тина Кароль и Надя Дорофеева – два звездных наставника шоу "Голос країни", однако они поднимутся со своих кресел, и выступят на сцене проекта. Две украинские звезды исполнят свои недавно вышедшие песни, которые уже успели стать хитами.

“Примадонна украинской эстрады“: Тина Кароль выступит на сцене шоу “Голос країни“ с новой песней

Через два дня стартует предпоследний выпуск вокального шоу "Голос країни". Создатели проекта готовят для зрителей много интересных событий и новшеств. Стало известно, что в прямом эфире на главной сцене страны выступят Тина Кароль и Надя Дорофеева, а также подопечная Дмитрия Монатика Лида Ли.

Экс-участница группы "Время и стекло" порадует своих фанатов исполнением своего нового трека "zavisimost", который вошел в ее недавно вышедший мини-альбом. Надя Дорофеева впервые исполнит композицию вживую перед зрителями.

Тина Кароль также порадует фанатов новым хитом. Артистка исполнит песню из ее пластинки "Красиво" под названием "Хороший парень". Поклонники ожидают, что артистка появится на сцене в образе из клипа, а это значит - в мужском спортивном костюме и маске.

Новый выпуск вокального проекта зрители увидят уже в это воскресенье, 18 апреля, в 21:00 по киевскому времени на телеканале 1+1.

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Публикация от Голос краі?ни (@goloskrainy_official)

Напомним, полуфинал “Голосу країни-11“ порадует сюрпризом. Участники споют дуэтом со звездами.


Анастасия Березовская, Тудей

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