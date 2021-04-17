Пробное ВНО в Киеве и на Николаевщине перенесли на 15 мая

На Черниговщине пробное тестирование пройдет 24 апреля.

Пробное ВНО в Киеве и на Николаевщине перенесли на 15 мая
Фото: mon.gov.ua

Учитывая продолжение карантина пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и на Николаевщине состоится 15 мая. На Черниговщине пробное тестирование пройдет 24 апреля.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

"Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради по любому учебному предмету из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будет размещено в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервис определения результатов", - говорится в сообщении.

Участники пробного ВНО из Киева и Николаева смогут до 28 апреля внести в специальный сервис по определению результатов свои ответы на задание "бонусных" тестов - тех, на которые участник не зарегистрировался, но которые может пройти дома. 30 апреля они смогут получить результат выполнения "бонусных" тестов.

15 мая, когда должно состояться пробное ВНО, ученики смогут пройти тестирование, с 15 до 18 мая - внести свои ответы на задания теста в специальный сервис по определению результатов, а 19 мая - получить результат выполнения теста.

Ранее сообщалось о перенесении пробного ВНО в Киеве и Черниговской области на 24 апреля. Причиной такого решения называлось прекращение в этих регионах движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд к пунктам тестирования зарегистрированных участников, а также педагогов, привлеченных к проведению оценивания.

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