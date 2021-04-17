Киевлянина приговорили к одному году лишения свободы за домашнее насилие

Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Голосеевская окружная прокуратура Киева добилась реального наказания для 41-летнего мужчины, который систематически совершал физическое и психологическое насилие над женой.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Установлено, что мужчина систематически применял физическое насилие в отношении жены, оскорблял ее нецензурными словами, запугивал и унижал, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако наложенные административные санкции не повлияли на мужчину и не изменили его поведения", - говорится в сообщении.

Приговором Голосеевского районного суда города Киева обвиняемый был признан виновным в совершении домашнего насилия и приговорен к одному году лишения свободы.

Обвиняемый взят под стражу в зале суда.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал Указ "О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия". Президент назвал домашнее насилие "второй проблемой после ковида".

Отметим, что генсек ООН заявил об увеличении случаев домашнего насилия в условиях карантина.

В феврале прошлого года в Украине запустили в тестовом режиме горячую линию по предотвращению домашнего насилия. Полиция также анонсировала запуск групп реагирования по всей Украине.