В Киеве обнаружили еще 1 609 больных коронавирусом, умерли 49 человек
В больницах города сейчас находится 4 079 больных коронавирусом, 3 020 пациентов - в тяжелом состоянии.
За минувшие сутки в Киеве подтвердили 1 609 случаев заболевания коронавирусом. 49 больных умерли, 1 156 человек вылечились от COVID-19.
Об этом сообщили в КГГА.
Среди заболевших за прошедшие сутки 926 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 621 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 32 девочки от 1 до 17 лет и 30 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (320), Днепровском (294) и Деснянском (190) районах.
В больницы столицы прошедшие сутки доставили 156 пациентов с COVID-19 и 371 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.
В больницах города сейчас находится 4 079 больных коронавирусом, 3 020 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 577 человек, под аппаратами ИВЛ - 55 больных.
Подтвержденных случаев коронавирусного заболевания в Киеве на сегодня уже 183 300. Коронавирус побороли 114 396 киевлян. За период пандемии в столице зафиксировали 4 121 летальный случай от ковида.
Напомним, сегодня на брифинге мэр Киева сказал, что введение жестких карантинных ограничений позволило несколько стабилизировать ситуацию. Однако Виталий Кличко не исключил продления локдауна в мае. Он напомнил, что в начале мая в Украине будет четыре выходных, и выразил опасения, что это может привести к "инфекционному взрыву".