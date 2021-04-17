Ректор КНУ имени Тараса Шевченко: около 10% выпускников уезжают за границу

По мнению Бугрова, на ближайшие 5-10 лет в тренде будет не только IT-направление.

Ректор КНУ имени Тараса Шевченко: около 10% выпускников уезжают за границу
Фото: Макс Требухов

Выпускники физического и математического факультетов востребованы в Германии и Франции. На ближайшие 5-10 лет будут в тренде несколько направлений образования.

Об этом в интервью LB.ua рассказал ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

"Парадокс в том, что на самом деле все (более 50 специальностей, по которым готовит КНУ имени Тараса Шевченко, - ред.) они востребованы. Вопрос лишь в том: что - в Украине, а что - за границей. Например, наших химиков разбирают просто на ура французы и немцы ... Мы не ведем такой статистики (сколько выпускников покидают Украину и едут работать за пределы страны). Но, по нашим наблюдениям, около 10% едут за границу. На естественных факультетах бывает больше, на гуманитарных - меньше", - заявил ректор.

По его оценкам, на ближайшие 5-10 лет в тренде будет не только IT-направление.

"В тренде будет историческое образование. Почему? Потому что качественное историческое образование - это работа с документами, источниками. Это не просто учебник по хронологии, а работа с источниками, когда ты устанавливаешь причинно-следственные связи. Я бы сказал, что и журналистика будет в тренде. Но сама журналистика меняется каждые два-три года ... более того. Журналистика - это и ремесло, и наука, и искусство, впрочем, как и профессия врача. Врач - это ученый, научный сотрудник, исследователь, ремесленник и гений . Мы же всегда идем к конкретному врачу, правда? Так же журналистика", - подчеркнул он.

Новый ректор КНУ имени Тараса Шевченко добавил, что будущую профессию надо выбирать по призванию и способностям самого ребенка.

"На кого учиться? .. К чему проявляется призвание - туда надо идти. Не надо ломать ребенка, потому что они сейчас очень такие деликатные. Ребенку надо просто дать возможность самому попробовать, пусть даже набить свои шишки. Если что-то не так - скорректировать. Но ребенок должен сам сделать ответственный шаг, выбрать то, что ему по душе", - убежден Владимир Бугров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человек
Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенкаАнастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка
Киевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людямКиевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людям
В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания УткинаВ Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина
Автобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковидАвтобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковид
Блок рекламы


Похожие новости
Директор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у домаДиректор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у дома
Умер бывший директор харьковского авиазавода Анатолий МялицаУмер бывший директор харьковского авиазавода Анатолий Мялица
В Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринкуВ Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринку
На Полтавщине полиция изъяла наркотиков на 3 млн, оружие и около 200 тыс. гривен наличныхНа Полтавщине полиция изъяла наркотиков на 3 млн, оружие и около 200 тыс. гривен наличных
Назначено наказание мужчине, который ограбил киевлянку около терминала самообслуживанияНазначено наказание мужчине, который ограбил киевлянку около терминала самообслуживания
На Ровенщине владелица турагентства выдавала клиентам фальшивые справки об отсутствии ковида для выезда за границуНа Ровенщине владелица турагентства выдавала клиентам фальшивые справки об отсутствии ковида для выезда за границу
В Шевченковском районе Киева упал строительный кранВ Шевченковском районе Киева упал строительный кран
Уволили директора больницы на Львовщине, где умерли двое пациентов на ИВЛ
Гендиректор "Укрбуда" заявил, что семья Микитась планировала похитить его 8-летнего сынаГендиректор "Укрбуда" заявил, что семья Микитась планировала похитить его 8-летнего сына
Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре
Последние новости
Подгружаем последние новости