Ректор КНУ имени Тараса Шевченко: около 10% выпускников уезжают за границу

По мнению Бугрова, на ближайшие 5-10 лет в тренде будет не только IT-направление.

Выпускники физического и математического факультетов востребованы в Германии и Франции. На ближайшие 5-10 лет будут в тренде несколько направлений образования.

Об этом в интервью LB.ua рассказал ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

"Парадокс в том, что на самом деле все (более 50 специальностей, по которым готовит КНУ имени Тараса Шевченко, - ред.) они востребованы. Вопрос лишь в том: что - в Украине, а что - за границей. Например, наших химиков разбирают просто на ура французы и немцы ... Мы не ведем такой статистики (сколько выпускников покидают Украину и едут работать за пределы страны). Но, по нашим наблюдениям, около 10% едут за границу. На естественных факультетах бывает больше, на гуманитарных - меньше", - заявил ректор.

По его оценкам, на ближайшие 5-10 лет в тренде будет не только IT-направление.

"В тренде будет историческое образование. Почему? Потому что качественное историческое образование - это работа с документами, источниками. Это не просто учебник по хронологии, а работа с источниками, когда ты устанавливаешь причинно-следственные связи. Я бы сказал, что и журналистика будет в тренде. Но сама журналистика меняется каждые два-три года ... более того. Журналистика - это и ремесло, и наука, и искусство, впрочем, как и профессия врача. Врач - это ученый, научный сотрудник, исследователь, ремесленник и гений . Мы же всегда идем к конкретному врачу, правда? Так же журналистика", - подчеркнул он.

Новый ректор КНУ имени Тараса Шевченко добавил, что будущую профессию надо выбирать по призванию и способностям самого ребенка.

"На кого учиться? .. К чему проявляется призвание - туда надо идти. Не надо ломать ребенка, потому что они сейчас очень такие деликатные. Ребенку надо просто дать возможность самому попробовать, пусть даже набить свои шишки. Если что-то не так - скорректировать. Но ребенок должен сам сделать ответственный шаг, выбрать то, что ему по душе", - убежден Владимир Бугров.