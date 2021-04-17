В курортном Моршине планируют вакцинировать все население

Жителей города и работников санаториев будут прививать китайской вакциной.

Сегодня в курортном городе Моршин Львовской области стартует пилотный проект Министерства здравоохранения Украины. Жителей города будут вакцинировать от COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

В Моршине, крупнейшем курортном городе на Львовщине, проживает 4 239 человек. Проектом предусмотрена вакцинация большинства населения.

"По инициативе городского головы Руслана Ильницкого Моршинский городской совет обратился к правительству с предложением запустить пилотный проект по проведению внеплановой коллективной вакцинации от коронавируса жителей и работников санаторно-курортных учреждений. Работники Моршинского городского совета и КНП "Моршинская городская больница" проанализировали демографические показатели, состояние заболеваемости COVID-19 и объемы уже проведенной вакцинации и определили, что массовое вакцинирование позволит создать 70% иммунной прослойки. Мы со своей стороны поддержали этот проект", - рассказал директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Сообщается, что в первой партии вакцины CoronaVac, которая поступила для Львовщины, 2 400 доз из 11 240 выделено для вакцинации жителей Моршина.

Запись на вакцинацию всех желающих проводится через семейных врачей и на сайтах и Facebook-страницах Моршинского городского совета и КНП "Моршинская городская больница".

В департаменте здравоохранения Львовской ОГА отмечают, что реализация этого пилотного проекта даст возможность изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от иммуноуправляемых инфекций в отдельно взятом населенном пункте.