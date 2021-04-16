Прививки от COVID-19 получили менее 433 тысяч украинцев

В список ожидания записались почти 460 тыс. желающих.

Прививки от COVID-19 получили менее 433 тысяч украинцев
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В четверг, 15 апреля, в Украине против COVID-19 привиты 13 520 человек. С начала вакцинальной кампании привиты 432 817 человек, из них получили 1 дозу 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Как информирует пресс-служба Министерства здравоохранения, вчера прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами вакцинации.

Больше всего прививок за прошедшие сутки сделано на Львовщине (2650), в Киеве (1770) и Одесской области (893). Вместе с тем, в Киевской области вчера вакцинировали только 97 человек, в Черкасской сделали 165 прививок.

По состоянию на 13 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

Как сообщалось, вчера начали вакцинацию от коронавируса украинских спортсменов - паралимпийцев и олимпийцев накануне их участия в Олимпийских играх. Прививки осуществляют вакциной производства компании Sinovac.

По данным СМИ, сегодня прививать начнут правоохранителей - невзирая на то, что, согласно дорожной карте вакцинации, их должны были вакцинировать на третьем этапе, а сейчас в стране еще не завершился второй.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
За сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человек
Киевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людямКиевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людям
Автобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковидАвтобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковид
Из-за ковида в Киеве за сутки умерло 42 человекаИз-за ковида в Киеве за сутки умерло 42 человека
ЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в УкраинеЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали врачей, "зарабатывавших" на умерших от COVID-19В Киеве задержали врачей, "зарабатывавших" на умерших от COVID-19
В Украине начали делать прививки китайской вакциной SinovacВ Украине начали делать прививки китайской вакциной Sinovac
За сутки от ковида вакцинировались 4 048 украинцевЗа сутки от ковида вакцинировались 4 048 украинцев
От ковида вакцинировались еще 19 858 украинцевОт ковида вакцинировались еще 19 858 украинцев
Половина украинцев опасаются заболеть ковидом, - опросПоловина украинцев опасаются заболеть ковидом, - опрос
Еще 12 856 украинцев получили первую дозу CoviShieldЕще 12 856 украинцев получили первую дозу CoviShield
Двое киевлян получили уголовное дело за справление нужды на автомобиль полицииДвое киевлян получили уголовное дело за справление нужды на автомобиль полиции
В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19В Украине очередной антирекорд заболеваемости COVID-19
НАН: суточная заболеваемость ковидом может достичь 30 тысячНАН: суточная заболеваемость ковидом может достичь 30 тысяч
В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19В Одесской области умерла военная, получившая прививку от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости