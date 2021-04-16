Прививки от COVID-19 получили менее 433 тысяч украинцев

В четверг, 15 апреля, в Украине против COVID-19 привиты 13 520 человек. С начала вакцинальной кампании привиты 432 817 человек, из них получили 1 дозу 432 815 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Как информирует пресс-служба Министерства здравоохранения, вчера прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами вакцинации.

Больше всего прививок за прошедшие сутки сделано на Львовщине (2650), в Киеве (1770) и Одесской области (893). Вместе с тем, в Киевской области вчера вакцинировали только 97 человек, в Черкасской сделали 165 прививок.

По состоянию на 13 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 449 960 человек.

Как сообщалось, вчера начали вакцинацию от коронавируса украинских спортсменов - паралимпийцев и олимпийцев накануне их участия в Олимпийских играх. Прививки осуществляют вакциной производства компании Sinovac.