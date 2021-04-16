Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расторгли помолвку

Знаменитая и блистательная Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес долгое время пытались сохранить свои отношения. По результатам проведенной работы пара сделала официальное заявление…

Джей Ло и Алекс Родригес объявили о принятом решении после новой попытки сохранить отношения

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес спустя несколько недель после попытки проработать прошлые проблемы пришли к однозначному выводу. Об этом они заявили в четверг, 15 апреля 2021 г.

«Мы поняли, что лучше быть друзьями, и с нетерпением ждем, когда останемся такими. Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним единственный комментарий, который у нас есть, - это сказать спасибо всем, кто прислал добрые слова и поддержку», - говорится в совместном заявлении Джей Ло и Алекса Родригеса.

Джей Ло и Алекс Родригес объявили о принятом решении после новой попытки сохранить отношения

В тексте заявления 51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний Алекс Родригес признались, что после проведенной работы над отношениями, они приняли решение остаться друзьями.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес появилась на публике без дорогущего обручального кольца с бриллиантом, которое ей преподнес Алекс Родригес.


Шевченко Лилия, Тудей

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