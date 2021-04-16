Книжный Арсенал снова перенесли из-за коронавируса

В связи с продолжающимся ростом количества больных коронавирусной болезнью в Киеве и продолжением локдауна в регионе организаторы Международного фестиваля "Книжный Арсенал" решили изменить даты его проведения в 2021 году. С мая Книжный Арсенал перенесен на 23-27 июня 2021 года.

Об этом информирует пресс-служба фестиваля.

"Вчера был продлен локдаун, и мы понимаем, что дата его окончания может оказаться неокончательной - ситуация с ковидом угрожающая. Планировать такое большое событие при такой неустойчивости невозможно. Мы понимаем, что у нас есть два варианта - уже сейчас отменить Книжный Арсенал в этом году вживую или попытаться спасти фестиваль. Мы выбираем второй пункт", - сказала директор Художественного арсенала Олеся Островская-Люта.

Сообщается, что в июне фестиваль сохранит свой гибридный формат: книжная ярмарка, события кураторских программ, награждение победителей конкурсов Лучший книжный дизайн и Антипроизведение состоятся вживую в Художественном арсенале. Часть этих событий составит онлайн-программу Книжного Арсенала, которую можно будет посмотреть в любом уголке мира. Дистанционно состоятся программы профессионального развития для издателей и литменеджеров, в том числе и "Литература на экспорт", направленная на увеличение переводов украинской литературы за рубежом.

Билеты на Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" будут продаваться исключительно онлайн. Фестиваль предусматривает послотную посещаемость: купить билет можно будет лишь на определенный слот и зайти в Арсенал в определенное время. Это поможет избежать очередей и опасного скопления людей.

О старте продаж билетов, а также программе Х Книжного Арсенала будет объявлено дополнительно.

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" основан и проводится Художественным арсеналом с 2011 года. Ежегодно он собирает более 100 иностранных гостей, более 200 издателей и культурных институтов, более 55 тысяч посетителей.

В 2019 году Международный фестиваль "Книжный Арсенал" получил звание "Лучший литературный фестиваль мира".

Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" был запланирован на 20-24 мая 2020 года, однако не состоялся из-за пандемии и локдауна.