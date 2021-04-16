Жена Влада Ямы раскрыла, кто она по профессии

Жена Влада Ямы, наконец, призналась, кто она по профессии. Жена известного украинского хореографа, оказывается, преподаватель географии.

В личном аккаунте в Инстаграм Лилиана Яма решила ответить на вопросы поклонников, которые касались ее личной жизни с известным танцором. Жена звезды шоу "Танцы со звездами" отвечая на вопрос о том, какая у нее профессия, ответила:

"Учитель географии. Международный туризм".

Сам же Влад Яма, как известно, по образованию учитель физкультуры Запорожского национального университета. О том, работает ли его супруга по профессии, неизвестно. Женщина вроде как тоже занимается танцами и воспитанием сына.

Украинский хореограф очень долго скрывал, что у него вообще есть жена и ребенок. С Лилианой танцор встретился в ночном клубе, куда частенько ходил в тот период своей жизни. С девушкой его познакомили друзья, однако он не решался к ней подойти, так как считал слишком хорошенькой для него.

"Потом постепенно все стало развиваться. Я не знал, чем все закончится, но мне хотелось, чтобы это было надолго", - рассказал ранее Влад Яма.

Свадьба Лилианы и Влада состоялась в 2014 году спустя 7 лет отношений. Спустя год у влюбленных родился сын, которого они назвали Леоном. Как рассказал хореограф, имя они выбирали вместе с супругой, чтобы оно было сильное и подходило к фамилии и отчеству.

Напомним, Влад Яма рассказал о происхождении своей необычной фамилии.