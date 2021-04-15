?На Прикарпатье произошел пожар в инфекционном отделении райбольницы

Сегодня, 15 апреля, в городе Долина Ивано-Франковской области произошел пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 37 человек, из них четыре человека - не ходячие.

"В 9:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ был локализован на площади 250 кв. м. Для обеспечения электроэнергией реанимационного отделения был задействован генератор ГСЧС. В 9:49 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - подчеркивают спасатели.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua