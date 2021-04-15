На Прикарпатье произошел пожар в инфекционном отделении райбольницы

Спасатели эвакуировали 37 человек.

?На Прикарпатье произошел пожар в инфекционном отделении райбольницы
Фото: dsns.gov.ua

Сегодня, 15 апреля, в городе Долина Ивано-Франковской области произошел пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что спасатели эвакуировали 37 человек, из них четыре человека - не ходячие.

"В 9:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ был локализован на площади 250 кв. м. Для обеспечения электроэнергией реанимационного отделения был задействован генератор ГСЧС. В 9:49 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - подчеркивают спасатели.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в конце марта в Киеве произошел пожар на строительстве центра для онкобольных детей "Дача", где пациенты могли бы находиться вместе с родителями в период реабилитации. Руководитель проекта предполагает, что поджог может быть связан с их конфликтом с соседями: те открыто ей заявляли о нежелании видеть рядом больных детей.

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