На Прикарпатье произошел пожар в инфекционном отделении райбольницы
Спасатели эвакуировали 37 человек.
Сегодня, 15 апреля, в городе Долина Ивано-Франковской области произошел пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что спасатели эвакуировали 37 человек, из них четыре человека - не ходячие.
"В 9:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ был локализован на площади 250 кв. м. Для обеспечения электроэнергией реанимационного отделения был задействован генератор ГСЧС. В 9:49 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - подчеркивают спасатели.
Напомним, в конце марта в Киеве произошел пожар на строительстве центра для онкобольных детей "Дача", где пациенты могли бы находиться вместе с родителями в период реабилитации. Руководитель проекта предполагает, что поджог может быть связан с их конфликтом с соседями: те открыто ей заявляли о нежелании видеть рядом больных детей.