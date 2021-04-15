За сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида, госпитализированы 4 229 человек

Умерли 433 пациента, выздоровели - 11 148

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 628 детей и 383 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы 4 229 человек. Умерли 433 пациента, выздоровели - 11 148. За сутки было проведено 119 615 тестирований, в частности, методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 903 765 человек, выздоровели - 1 453 766. От осложнений заболевания умерли 38 658 пациентов.

Всего было проведено 8 822 097 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Также за сутки были вакцинованы 15 744 человека. С начала кампании прививки получили 419 297 человек, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - пять человек (из них двое получили 1 дозу за границей).

Прививки проводились 124 мобильными бригадами по иммунизации и 747 пунктами вакцинации. По состоянию на 14 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации записались 454 315 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;

- 1625 случаев / 2220 прививок; Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;

Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;

Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;

Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;

Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;

Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;

Луганская область - 292 случая / 250 прививок;

Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;

Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;

Одесская область - 881 случай / 540 прививок;

Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;

Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;

Сумская область - 644 случая / 330 прививок;

Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;

Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.