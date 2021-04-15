Харьковчанин за период пандемии переболел коронавирусом четыре раза

Врач Харьковской городской клинической больнице №17 рассказал, в каких случаях возможно повторное заражение коронавирусной болезнью. Медик привел в пример харьковчанина, который перенес COVID-19 четыре раза.

Не стоит думать, что после перенесенного коронавируса в организме обязательно сформируются антитела к COVID-19, и можно смело пренебрегать средствами защиты. На самом деле, это происходит далеко не всегда. К примеру, в одной из больниц Харькова недавно выписали пациента, который перенес коронавирусную болезнь аж четыре раза с момента начала пандемии.

Как рассказал заведующий терапевтическим отделением клиники №17 Роман Елисеев, люди, которые имеют проблемы со здоровьем, могут заражаться коронавирусом неоднократно, поскольку в их организме не формируется даже временный иммунный ответ.

«Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали», - рассказал врач.

Кроме того, большому риску повторного заражения COVID-19 подвергаются медработники, которые работают в соответствующих отделениях.

Проведенные исследования ученых также доказывают, что далеко не во всех случаях у человека после коронавирусной болезни формируется устойчивый иммунитет.