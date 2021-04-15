Харьковчанин за период пандемии переболел коронавирусом четыре раза

Врач Харьковской городской клинической больнице №17 рассказал, в каких случаях возможно повторное заражение коронавирусной болезнью. Медик привел в пример харьковчанина, который перенес COVID-19 четыре раза.

Харьковчанин за период пандемии переболел коронавирусом четыре раза: врачи рассказали подробности

Не стоит думать, что после перенесенного коронавируса в организме обязательно сформируются антитела к COVID-19, и можно смело пренебрегать средствами защиты. На самом деле, это происходит далеко не всегда. К примеру, в одной из больниц Харькова недавно выписали пациента, который перенес коронавирусную болезнь аж четыре раза с момента начала пандемии.

Как рассказал заведующий терапевтическим отделением клиники №17 Роман Елисеев, люди, которые имеют проблемы со здоровьем, могут заражаться коронавирусом неоднократно, поскольку в их организме не формируется даже временный иммунный ответ.

«Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали», - рассказал врач.

Харьковчанин за период пандемии переболел коронавирусом четыре раза: врачи рассказали подробности

Кроме того, большому риску повторного заражения COVID-19 подвергаются медработники, которые работают в соответствующих отделениях.

Проведенные исследования ученых также доказывают, что далеко не во всех случаях у человека после коронавирусной болезни формируется устойчивый иммунитет.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Автобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковидАвтобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковид
ЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в УкраинеЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине
Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенкаАнастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка
Киевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людямКиевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людям
Финал шоу "Маска": кто стал победителемФинал шоу "Маска": кто стал победителем
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко показал, как лечат детей с коронавирусом в больницеКличко показал, как лечат детей с коронавирусом в больнице
В Киеве обнаружили еще 537 случаев заболевания коронавирусом, умерли 42 человекаВ Киеве обнаружили еще 537 случаев заболевания коронавирусом, умерли 42 человека
Фильм "Годзилла против Конга" установил рекорд по сборам для периода пандемииФильм "Годзилла против Конга" установил рекорд по сборам для периода пандемии
В Киеве за сутки госпитализировали больше всего больных с ковидом с начала пандемииВ Киеве за сутки госпитализировали больше всего больных с ковидом с начала пандемии
В Украине более 14 тыс заболевших коронавирусом за суткиВ Украине более 14 тыс заболевших коронавирусом за сутки
В Киеве обнаружили еще более тысячи больных коронавирусом, 32 человека умерлиВ Киеве обнаружили еще более тысячи больных коронавирусом, 32 человека умерли
Трансплантация органов от одного умершего мужчины была проведена за сутки четырем людямТрансплантация органов от одного умершего мужчины была проведена за сутки четырем людям
Еще 1 070 киевлян заболели коронавирусомЕще 1 070 киевлян заболели коронавирусом
В Украине впервые с декабря обнаружили более 15 000 новых инфицированных коронавирусомВ Украине впервые с декабря обнаружили более 15 000 новых инфицированных коронавирусом
Кличко заявил о самой сложной ситуации в больницах от начала пандемииКличко заявил о самой сложной ситуации в больницах от начала пандемии
Последние новости
Подгружаем последние новости