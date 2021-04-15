Основатель крупнейшей в США финансовой пирамиды Мейдофф умер в тюрьме в возрасте 82 лет

Мейдофф умер на 12-м году своего 150-летнего тюремного срока.

Финансист Мейдофф, создавший наибольшую финансовую пирамиду в США , умер в тюрьме штата Северная Каролина в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на агентство Associated Press.

Мейдофф умер на 12-м году своего 150-летнего тюремного срока. В прошлом году он через адвоката просил выпустить его из тюрьмы, чтобы умереть дома.

Он рассказывал, что у него последняя стадия почечного заболевания.

Напомним, финансист Мейдофф создал крупнейшую в истории США финансовую пирамиду, собравшую более $65 млрд и просуществовавшую почти 20 лет - до декабря 2008 года. Жертвами мошенничества стали более 3 млн человек, включая режиссера Стивена Спилберга, актеров Кевина Бейкона и Киру Седжвик, а также владельцев бейсбольного клуба Нью-Йорк Метс Фреда Вилпона и Саула Каца.

В 2008 году Мейдоффа арестовали, а через год он признал себя виновным. Его имущество было конфисковано и распродано для покрытия убытков вкладчиков Madoff Securities.

В 2017 году американский режиссер Барри Левинсон снял о Мейдоффе фильм "Маэстро лжи", в котором его сыграл Роберт де Ниро. До этого журналистка Диана Энрикес написала о нем книгу.