Наталья Могилевская уехала из центра Киева и живет в небольшом доме на берегу Днепра

Наталья Могилевская некоторое время живет в пригороде Киева . Стало известно, в каком доме остановилась артистка, насколько она туда переехала, и чем занимается в идиллическом месте.

Недавно стало известно, что Наталья Могилевская променяла квартиру в центре Киеве на жизнь в экодоме. Украинская певица арендовала миленький коттедж, расположенный на небольшом участке. Вместе со своей собакой артистка очень много гуляет, наслаждается природой и времяпровождением на свежем воздухе.

Журналистам удалось разузнать, что это за дом, и чем еще занимается артистка. СМИ подловили Наталью Могилевскую, сидящую на террасе, а также во время прогулки по берегу Днепра с неизвестным мужчиной.

Остановилась звезда в двухэтажном деревянном доме, который она арендовала до конца лета. Несмотря на то, что приусадебный участок возле коттеджа крошечный, он довольно уютный. На улице висят китайские фонарики, а на стене висит гобелен с изображением индийского слона. Как известно, Могилевская была в Индии, а также занимается духовными практиками. По словам соседей, Наталья и тут занимается йогой в тишине и покое.

Экологичный дом окружен высоким деревянным забором, а за его территорией ведется видеонаблюдение круглые сутки. Несмотря на то, что у Натальи Могилевской нет собственного выхода к реке, до пляжа рукой подать – всего 50 метров.

"Чувствую себя голливудской звездой, за которой неустанно следят папарацци и которая ест здоровый завтрак с чиа. Клянусь, вчера были пельмени. Мне просто сегодня повезло. Есть Лос-Анжелес - LA, а у нас Ля-Осокорки - LO".

После того как кадры исполнительницы на террасе попали в Сеть, она не оставила этого без внимания. В личном аккаунте в Инстаграм артистка опубликовала фотографию, сделанную папарацци, и написала:

Поклонники отметили, что певица выглядит отлично, заявив, что действия журналистов уже начинают выходить за рамки.

" Если не учитывать то, что я против тайных слежек. То очень красивое видео. Природа обалденная, Наталья Алексеевна красивая ", " Вы и есть звезда Голливуда ", "Ты прелесть", - пишут подписчики звезды.

Напомним, Наталья Могилевская неожиданно вспомнила о своих страстных танцах с Владом Ямой.