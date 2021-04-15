В центре Харькова задержали пятерых участников банды, требовавших у бизнесмена $700 тыс.
Злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.
В центре Харькова задержали пятерых участников банды, требовавших $700 тыс. у бизнесмена, возглавляющего аграрную компанию. Все задержанные - участники организованной преступной группировки и имеют существенные связи с криминалитетом.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, фигуранты встречались с потерпевшим в конце марта этого года. Тогда же впервые выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи.
За несколько дней злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.
Сегодня, 14 апреля, оперативники Нацполиции провели спецоперацию и задержали пятерых участников преступной группировки в центре Харькова. Фигуранты получали $600 тыс.
Следователи областного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.
Напомним, на Закарпатье задержали вымогателей, которые шантажировали пострадавших пикантными видео с их участием.