В центре Харькова задержали пятерых участников банды, требовавших у бизнесмена $700 тыс.

Злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.

В центре Харькова задержали пятерых участников банды, требовавших у бизнесмена $700 тыс.
Фото: npu.gov.ua

В центре Харькова задержали пятерых участников банды, требовавших $700 тыс. у бизнесмена, возглавляющего аграрную компанию. Все задержанные - участники организованной преступной группировки и имеют существенные связи с криминалитетом.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, фигуранты встречались с потерпевшим в конце марта этого года. Тогда же впервые выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи.

За несколько дней злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.

Фото: npu.gov.ua

Сегодня, 14 апреля, оперативники Нацполиции провели спецоперацию и задержали пятерых участников преступной группировки в центре Харькова. Фигуранты получали $600 тыс.

Фото: npu.gov.ua

Следователи областного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Напомним, на Закарпатье задержали вымогателей, которые шантажировали пострадавших пикантными видео с их участием.

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