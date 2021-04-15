Участники шоу Голос країни-11 споют с украинскими артистами

Создатели шоу "Голос країни" решили в 11 сезоне внести множество новинок, чтобы порадовать своих зрителей. В полуфинале вокального проекта впервые участники споют дуэтом с известными украинскими артистами. Стало известно, какие звезды примут участие в прямых эфирах.

Полуфинал “Голосу країни-11“ порадует сюрпризом: участники споют дуэтом со звездами

Самые талантливые вокалисты Украины дошли до полуфинала популярного проекта "Голос країни". В команде каждого звездного наставника осталось по два участника, которые в предстоящем прямом эфире споют дуэтом с известными украинскими музыкантами и певцами.

"Такого еще не было. Впервые в истории "Голосу країни" прямой эфир будет посвящен украинским хитам. Участникам выпадет шанс спеть в дуэте с известными украинскими исполнителями", - говорится в публикации.

Стало известно, что "душа" команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский, которого вернули зрители, выступит вместе с харьковским музыкантом, участником группы "5'Nizza" Сергеем Бабкиным. О том, какой хит артиста они исполнят, пока неизвестно.

Илья Николаенко споет вместе с романтичным Алексеевым. Уникальный певец с женским тембром Сергей Нейчев из команды Олега Винника выступит вместе с Александром Пономарьовым. Галина Куришко споет дуэтом с известной певицей Евгенией Власовой, которая уже ранее появлялась на проекте.

Диспетчер Катерина Гладий выступит вместе с фронтменом группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным. Тема Паучек и певица KOLA споют дуэтом с Гайтаной и Юлией Саниной соответственно.

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Публикация от Голос краі?ни (@goloskrainy_official)

Напомним, Тина Кароль расплакалась от выступления участницы шоу “Голос країни“.


Анастасия Березовская, Тудей

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