Участники шоу Голос країни-11 споют с украинскими артистами
Создатели шоу "Голос країни" решили в 11 сезоне внести множество новинок, чтобы порадовать своих зрителей. В полуфинале вокального проекта впервые участники споют дуэтом с известными украинскими артистами. Стало известно, какие звезды примут участие в прямых эфирах.
Самые талантливые вокалисты Украины дошли до полуфинала популярного проекта "Голос країни". В команде каждого звездного наставника осталось по два участника, которые в предстоящем прямом эфире споют дуэтом с известными украинскими музыкантами и певцами.
"Такого еще не было. Впервые в истории "Голосу країни" прямой эфир будет посвящен украинским хитам. Участникам выпадет шанс спеть в дуэте с известными украинскими исполнителями", - говорится в публикации.
Стало известно, что "душа" команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский, которого вернули зрители, выступит вместе с харьковским музыкантом, участником группы "5'Nizza" Сергеем Бабкиным. О том, какой хит артиста они исполнят, пока неизвестно.
Илья Николаенко споет вместе с романтичным Алексеевым. Уникальный певец с женским тембром Сергей Нейчев из команды Олега Винника выступит вместе с Александром Пономарьовым. Галина Куришко споет дуэтом с известной певицей Евгенией Власовой, которая уже ранее появлялась на проекте.
Диспетчер Катерина Гладий выступит вместе с фронтменом группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным. Тема Паучек и певица KOLA споют дуэтом с Гайтаной и Юлией Саниной соответственно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, Тина Кароль расплакалась от выступления участницы шоу “Голос країни“.