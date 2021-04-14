Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля

Общественный транспорт будет работать по спецпропускам.

Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля
Фото: Макс Требухов

Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС решила продолжить жесткие карантинные ограничения до 30 апреля. Общественный транспорт все это время будет работать по специальным пропускам, а детские сады будут закрыты.

Об этом на брифинге в среду сказал мэр Виталий Кличко.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении строгих ограничительных мер в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля", - сказал Кличко.

"Остаются закрытыми все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - наземный и метро - будет работать исключительно по специальным пропускам. Общепит будет работать только навынос или на доставку. Не работают продуктовые ярмарки", - напомнил Кличко ограничительные меры, действующие в Киеве.

Он назвал решение о продлении локдауна вынужденным, поскольку медицинская система находится на пределе своих возможностей.

Напомним, что карантинные ограничения "красного" уровня в Киеве ввели 20 марта. С 5 апреля их еще больше усилили - город решил ограничить работу общественного транспорта и закрыть детские сады и начальную школу.

Для сравнения: в Ивано-Франковской области, которой первой удалось выйти из "красной" зоны в "желтую", такие ограничения действовали с 26 февраля по 10 апреля, то есть 42 дня.

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