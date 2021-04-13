На Дарницкой ТЭЦ установили два новых фильтра газоочистки, до конца года будет три, – Кличко

Строительство электрофильтров на Дарницкой ТЭЦ началось в 2018 году.

На Дарницкой ТЭЦ установили два новых фильтра газоочистки, до конца года будет три, – Кличко

На Дарницкой ТЭЦ уже работают два новых электрофильтра газоочистки воздуха. В целом город запланировал установить четыре таких фильтра, до конца года будут запущены три из них. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время осмотра новой системы очистки воздуха.

Он отметил, что в 2018 году город начал строительство электрофильтров на Дарницкой ТЭЦ, которые улавливают пыль и уменьшают объем вредных выбросов.

«Киев системно решает экологические проблемы, которые накапливались десятками лет. Ключевые стратегические предприятия имеют детальный план повышения экологической составляющей. Сейчас город совместно с ООО «Евро-Реконструкция» работает, чтобы сделать деятельность Дарницкой ТЭЦ более безопасной. Эта ТЭЦ – одна из старейших в столице, поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов», – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что фильтры газоочистки уже снизили выбросы от Дарницкой ТЭЦ более чем в два раза. На очереди – установка систем сероочистки и азотоочистки, чтобы выйти на европейские показатели, и отказ от золоотвала.

«Строительство двух высокоэффективных электрофильтров уже позволило снизить выбросы пыли на ТЭЦ более чем вдвое. В этом году на Дарницкой ТЭЦ продолжат модернизацию. В частности – строительство третьего электрофильтра стоимостью 129, 5 млн грн. Также планируется разработка проекта рекультивации золошлакоотвала. Таким образом, Дарницкая ТЭЦ будет первой угольной ТЭЦ в Украине, которая откажется от использования золоотвала», – отметил мэр столицы.

Кличко напомнил, что город уже начал установку системы химической очистки на заводе «Энергия» и постов мониторинга качества воздуха по европейским стандартам.

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