ЦОЗ предупредил о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине

Вакцинация - единственная возможность уберечься от болезни и осложнений, которые она вызывает.

Оперативный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Центра общественного здоровья предупреждает о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине.

Отмечается, что в Таджикистане зафиксировали случаи острого вялого паралича у детей, инфицированных дериватом вакцинного полиовируса типа 2 (cVDPV2). Чтобы остановить распространение полиомиелита, в стране провели общенациональную кампанию иммунизации, чтобы все дети, которые пропустили прививки, могли их получить и были защищены от заболевания и возможного наступления паралича в случае контакта с вирусом.

В ЦОЗ сообщили, что, по данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в Таджикистане плановый охват прививками против полиомиелита достигал около 96% в 2019 году и превышал 90% в 2020-м. "Тогда как в Украине уровень охвата вакцинацией недостаточен - 83 процента, что и увеличивает риск распространения полиомиелита", - подчеркивают в ЦОЗ.

"По оценкам Европейской региональной комиссии по сертификации ликвидации полиомиелита, есть риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса в 41 стране региона. Риск в Украине был отнесен к категории высоких. При таких условиях чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень охвата прививками. Ведь это единственный надежный способ предотвратить полиомиелит. Шести доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни", - отмечается в сообщении.

В ЦОЗ добавили, что в Украине есть достаточное количество эффективных вакцин от полиомиелита. Вакцинация - единственная возможность уберечься от болезни и осложнений, которые она вызывает.

Сообщают, что заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Течение болезни характеризуется поражением центральной нервной системы, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.

В случае выздоровления после полиомиелита функция пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливается.