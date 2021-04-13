В Киеве поймали двух сообщников арестованного мафиози Самвела Донецкого

Их искали семь месяцев.

В Киеве задержали двух сообщников арестованного мафиози Самвела Донецкого, которые скрывались с августа 2020 года из-за подозрения в умышленном убийстве.

Об этом сообщается на сайте МВД .

Бригада Самвела Мартиросяна (Донецкого) с 90-х годов руководила криминальной группировкой в Донецкой области, а позже распространила свое влияние на Запорожье и Полтавщину.

В сентябре 2019 криминальный авторитет был задержан в Полтаве вместе с двумя ближайшими исполнителями. Ему объявили подозрение в создании преступной организации, незаконном завладении транспортным средством, хулиганстве, мошенничестве, нанесении умышленного телесного повреждения средней тяжести (ст. 255, ст. 189, ст. 296, ст. 190, ч. 3 ст. 27 ст. 122 УК Украина) и арестовали.

Участников банды отпустили под домашний арест.

Через некоторое время выяснилось, что они находились в международном розыске за убийство на территории Армении.

Жертвой был бывший муж сожительницы Мартиросяна, которого лидер банды пытался заставить отказаться от от квартиры и переоформить право собственности. Угрозы физической расправой закончились убийством в Ереване.

11 августа 2020 года мужчинам, а также арестованному Мартиросяну, объявили новое подозрение по п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Избрать меру пресечения им не успели, потому что мужчины скрылись. 14 августа их объявили в розыск.

Найти беглецов удалось через семь месяцев. Их задержали 13 апреля в одном из арендованных ангаров на территории Киева .

Суд арестовал подозреваемых без права внесения залога.