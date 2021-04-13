Полтавская область с 15 апреля перейдет в "красную" зону

В регионе значительно превышен уровень госпитализаций.

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС решила с 15 апреля установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области и усилить там карантин.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

За последние сутки в Полтавской области обнаружили 794 новых случая заболевания COVID-19, треть из которых пришлась на областной центр. Вследствие болезни умерли 23 человека.

В Полтавской области превышены два показателя, учитываемые при определении карантинных зон. Уровень госпитализации составляет около 80 случаев на 100 тыс. населения (допустимая норма - до 60), а коэффициент выявления случаев инфицирования - более 20% (допустимая норма - до 20%).

Напомним, что в "красной" зоне сейчас 12 регионов, включая Киев. Две области - Ивано-Франковская и Закарпатская - сумели выйти из нее после шести недель жесткого карантина.

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