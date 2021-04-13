Главным редактором Reuters впервые за 170 лет станет женщина

Агентство Reuters News объявило, что его главным редактором станет 47-летняя итальянка Алессандра Галлони.

На сайте Reuters подчеркивают, что она будет первой женщиной во главе агентства за его 170-летнюю историю.

Галлони, которая является выпускницей Гарварда и Лондонской школы экономики, работает в Reuters с 2013 года. Сначала она возглавляла южноевропейское бюро, а позже стала главным редактором мировых новостей.

Перед этим она почти 13 лет писала для The Wall Street Journal на политические и бизнес темы.

Галлони заменит на посту главного редактора американского журналиста Стивена Адлера, который возглавлял Reuters последние 10 лет и уходит на пенсию. При нем агентство получило сотни журналистских наград, в том числе семь Пулитцеровских премий.

Reuters - ведущее новостное агентство мира и является частью корпорации Thomson Reuters, обеспечивая ей около 600 млн долларов годового дохода. В отличие от многих средств массовой информации, Reuters является прибыльным.