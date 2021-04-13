Из ОАЭ депортировали 11 украинок - участниц "голой фотосессии"

Еще одна девушка заболела ковидом и будет депортирована после выздоровления.

Из ОАЭ депортировали 11 украинок - участниц "голой фотосессии"
Фото: alexcheban.livejournal.com

Из Объединенных Арабских Эмиратов вечером 12 апреля депортировали 11 из 12 украинок, которые приняли участие в откровенной фотосессии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера вечером власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Одна украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления", - сказал он.

Николенко также отметил, что всем девушкам запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ.

"Благодаря усилиям консульства Украины в Дубаи гражданки получили минимальное из возможных наказаний", - отметил спикер МИД.

Он напомнил, что, кроме депортации, им угрожал немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев.

"Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания", - отметил Николенко.

Напомним, полиция Дубая сообщила о задержании 3 апреля женщин, среди которых - гражданки Украины, которые снимались обнаженными на балконе. 6 апреля консул Украины провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая и посетил задержанных в СИЗО.

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