Из ОАЭ депортировали 11 украинок - участниц "голой фотосессии"

Еще одна девушка заболела ковидом и будет депортирована после выздоровления.

Из Объединенных Арабских Эмиратов вечером 12 апреля депортировали 11 из 12 украинок, которые приняли участие в откровенной фотосессии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера вечером власти ОАЭ депортировали одиннадцать гражданок Украины, которых ранее задержали в Дубае за участие в откровенной фотосессии. Одна украинка, у которой был диагностирован COVID-19, будет депортирована после выздоровления", - сказал он.

Николенко также отметил, что всем девушкам запретили дальнейший въезд на территорию ОАЭ .

"Благодаря усилиям консульства Украины в Дубаи гражданки получили минимальное из возможных наказаний", - отметил спикер МИД .

Он напомнил, что, кроме депортации, им угрожал немалый штраф и заключение сроком до шести месяцев.

"Для безопасных путешествий за границу призываем граждан Украины строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания", - отметил Николенко.