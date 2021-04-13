Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка

Анастасия Приходько в третий раз стала мамой и поделилась соответствующим фото из роддома. На очаровательном фото певица похвасталась своим новорожденным малышом, имя и пол которого звезда пока не раскрывает.

В личном аккаунте в Инстаграм украинская певица опубликовала долгожданный фотоснимок со своим третьим ребенком. Анастасия Приходько до последнего скрывала беременность. К счастью, скрывать малыша она не стала.

Певица решила подтвердить, что она уже стала мамой и поделилась соответствующим фото. В микроблоге артистка опубликовала селфи, сделанное в роддоме. Анастасия Приходько предстала без макияжа, лежа на больничной койке. На груди она держит маленького ребенка, которому несколько дней, а то и часов от роду. Стоит отметить, что у малыша довольно пышная шевелюра волос темного оттенка. Ребенок сладко спит на руках у мамы, одетый в очаровательные ползунки с рисунком.

«Вот он мамин любимый человечек», - подписала публикацию Анастасия Приходько.

Поклонники пришли в восторг, обрадовавшись новой публикации звезды. Певицу подписчики одарили массой комплиментов, поздравили с пополнением и пожелали малышу крепкого здоровья.

Ребенка звезда родила своему супругу Александру, за которого вышла замуж в 2013 году и обвенчалась в 2019 году. Пара воспитывает также общего сына, который появился на свет пять с половиной лет назад, а также 11-летнюю дочь певицы от первого брака. Девочка родилась от абхазского бизнесмена Нури Кухилава.

Свою третью беременность Настя Приходько скрывала до последнего. Будучи уже в положении она снималась в шоу «Маска». Артистке было довольно сложно, а потому она всего несколько раз поднималась на сцену в каблуках.

Напомним, Анастасия Приходько призналась, что считает себя плохой матерью.