Маколей Калкин и Бренда Сонг впервые стали родителями. Малыш стал первым ребенком, как для 40-летнего актера фильма «Один дома», так и для его 33-летней возлюбленной. Влюбленные очень счастливы были поделиться радостным событием со своими поклонниками.

5 апреля 2021 года Кевин из «Один дома» впервые стал отцом. После тяжелого периода в своей жизни, алкоголизма и наркомании к 40-ка годам ему удалось наладить свою жизнь. Несмотря на то, что бывалый успех в кинематографе ему заполучить все никак не удается, Маколей Калкин сосредоточен на своей новой семье.

«Мы очень рады», - отметили в кратком заявлении новоиспеченные родители.

Мальчик по имени Дакота Сонг Калкин появился на свет в 13:10 в Лос-Анджелесе, и был назван в честь покойной сестры актера. Как известно, Дакоты не стало в возрасте 29 лет в декабре 2008 года после того, как ее сбила машина.

Калкин и Сонг встретились на съемочной площадке фильма «Земля перемен» в Таиланде, который снял старый знакомый Маколея. Об их отношениях стало известно в июле 2017 года, с тех пор влюбленные очень часто появлялись на публике в компании друг друга. О том, что они хотят стать родителями парочка сообщила еще в 2018 году и, видимо, с тех пор плодотворно над этим работала.

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