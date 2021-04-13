В Украине начали делать прививки китайской вакциной Sinovac

Первую партию из 215 тысяч доз привезли в конце марта.

С 13 апреля в Украине начали делать прививки китайской вакциной от коронавируса, которую в Украину привезли еще 25 марта.

Об этом на брифинге во вторник сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки этой вакциной. Украина получила первую партию в объеме 215 тысяч доз", - сказал Степанов.

Украина рассчитывает получить остальные 1,7 млн доз в ближайшее время - в течение апреля-мая.

Эту вакцину будут использовать для прививок маломобильным людям и социальным работникам, которые за ними ухаживают; учителям, задействованным в ВНО; олимпийцам и паралимпийцам; полицейским.

Вакцина CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, является традиционной инактивированной вакциной - на основе "убитого" вируса. Ее поставляют в однодозовых шприцах, готовых к инъекциям. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней.

Результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, в Бразилии - чуть больше 50%, в Турции - 83,5%.

Минздрав считает показатели эффективности достаточными.

"По поводу иммунного ответа, так называемой эффективности, - инактивированные вакцины имеют немного меньшую эффективность. Но те цифры, на которые многие из нас опираются, определяют эффективность от того, что человек не заболеет. Это означает, что из 100% людей, которые прошли по той или иной вакцине, например, 80% точно не заболеют. Возникает вопрос: а остальные 20%? Да, они могут заболеть, но каковым будет течение болезни? Очень часто это или бессимптомное течение болезни, либо с очень легкими симптомами", - пояснил Степанов позицию министерства.

Напомним, что 30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины за 964,3 млн гривен. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля 2021 года. Использовалась пока только вакцина AstraZeneca/CoviShield, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute.

С начала кампании привиты почти 388 тысяч человек, в том числе за последние сутки - 10 тысяч.