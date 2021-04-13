В Киеве за сутки зафиксировали 1 503 случая ковида, 42 человека умерли

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 503 случая заболевания коронавирусом. Умерли 42 человека.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В больницы столицы госпитализировали 146 пациентов с COVID-19 и 491 пациента с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших: 851 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 591 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, а также 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 32 мальчика от 6 месяцев до 17 лет

Выздоровели за минувшие сутки 605 человек.

Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодня уже 178 609. Преодолели ковид 111 821 человек. От осложнений умерли 3 974 киевлянина.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 11 680 новых случаев ковида, были госпитализированы 2 334 человека.