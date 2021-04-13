В Киеве задержали двух мошенников, которые выманили у 83-летней женщины полмиллиона гривен

В Киеве задержали и сообщили о подозрении двум мужчинам, которые обманули 83-летнюю женщину на 500 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что трое злоумышленников позвонили женщине, назвались работниками правоохранительных органов и сообщили, что ее внучка совершила ДТП, в ходе которого пострадала беременная женщина. В связи с этим были якобы необходимы средства для лечения внучки и другой пострадавшей, а также - для возмещения причиненного ущерба и заключения мирового соглашения.

Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка передала злоумышленникам почти 500 тыс. гривен.

Двух злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении. По ходатайству местной прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается местонахождение третьего злоумышленника.

Напомним, ранее в Киевской области полицейские разоблачили мошенницу, которая была сообщницей в схеме "ваш родственник в беде" и обманула пенсионерку. В городе Березань 23-летняя девушка по указанию своего знакомого зашла в квартиру потерпевшей и забрала у старушки 3,5 тыс. долларов и личные вещи. Второй фигурант дела находится в местах лишения свободы на временно оккупированной территории. По предварительной информации, именно он звонил потерпевшей и представился родственником, который якобы попал в ДТП.