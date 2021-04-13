В Вышгороде отремонтировали приемное отделение центральной больницы

В Вышгородской центральной районной больнице завершалась модернизация приемного отделения. Капитальный ремонт проходил в рамках президентской программы «Большое строительство». Об этом, как сообщает пресс-служба Киевской ОГА, заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Общая стоимость проекта составила 6,5 млн грн.

«Мы продолжаем развивать медицинскую инфраструктуру Киевской области. Активно начали это делать еще в прошлом году. И уже сейчас имеем семь обновленных приемных отделений в опорных больницах. Среди них - Вышгородская ЦРБ. Относительно планов на 2021 год - завершение работ еще на пяти объектах. Параллельно будем совершенствовать образовательную инфраструктуру нашей области, строить новые спортивные локации и развивать дорожную отрасль. Благодаря этому мы развиваем Киевскую область комплексно на всех ключевых уровнях», - отметил Володин.

Глава ОГА уточнил, что модернизация приемно-диагностического отделения в опорном медучреждении Вышгородского района имеет ряд преимуществ как для врачей, так и для пациентов. В частности, новое оборудование позволяет медикам своевременно определять диагнозы, проводить больным необходимые обследования, а также оперативно осуществлять предоперационную подготовку.

Как сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.