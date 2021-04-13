За сутки в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев ковида, госпитализированы 2 334 человека
Выздоровели за сутки 14 019 человек
По состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировали 11 680 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 501 ребенок и 366 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 2 334 человека. 457 пациентов умерли. Выздоровели - 14 019 человек.
За прошедшие сутки было проведено 83 975 тестирований, в частности, методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007.
За все время пандемии в Украине заболели - 1 872 785 человек, выздоровели - 1 430 234. От осложнений заболевания умерли 37 758 пациентов. Всего было проведено 8 716 400 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
Также за минувшие сутки, 12 апреля, 10 135 человек были привиты против COVID-19. С начала кампании вакцинированы 388 401 человек, из них получили 1 дозу - 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - пять человек.
Прививки проводились 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами вакцинации.
По состоянию на 12 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации записались 446 213 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев - 1503 случая / 1500 прививок;
- Винницкая область - 342 случая / 70 прививок;
- Волынская область - 329 случаев / 170 прививок;
- Днепропетровская область - 706 случаев / 850 прививок;
- Донецкая область - 548 случаев / 480 прививок;
- Житомирская область - 188 случаев / 510 прививок;
- Закарпатская - 151 случай / 190 прививок;
- Запорожская область - 577 случаев / 520 прививок;
- Ивано-Франковская область - 63 случая / 435 прививок;
- Киевская область - 818 случаев / 290 прививок;
- Кировоградская область - 84 случая / 210 прививок;
- Луганская область - 252 случая / 260 прививок;
- Львовская область - 838 случаев / 1510 прививок;
- Николаевская область - 355 случаев / 350 прививок;
- Одесская область - 795 случаев / 430 прививок;
- Полтавская область - 794 случая / 320 прививок;
- Ровенская область - 422 случая / 440 прививок;
- Сумская область - 179 случаев / 250 прививок;
- Тернопольская область - 365 случаев / 360 прививок;
- Харьковская область - 904 случая / 200 прививок;
- Херсонская область - 88 случаев / 210 прививок;
- Хмельницкая область - 382 случая / 220 прививок;
- Черкасская область - 673 случая / 0 прививок;
- Черновицкая область - 235 случаев / 260 прививок;
- Черниговская область - 89 случаев / 100 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Минздрав заявил о пиковой нагрузке на "скорую помощь" из-за ковида.