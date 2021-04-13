В школе США ученик открыл огонь по полиции, его застрелили

За этот год в этой школе от огнестрельного оружия погибли уже четыре человека.

Фото: wate.com Школа, где произошла стрельба

В Теннеси (США) в средней школе 12 апреля произошла перестрелка между учеником и правоохранителями. Юноша первым открыл огонь по полиции в ванной комнате общежития, где скрывался.

Он ранил одного офицера, после чего правоохранители открыли огонь и застрелили парня. Об этом пишет Associated Press.

Речь идет о школе Остин Ист-Магнет в городе Ноксвилл. Правоохранители получили сообщение о вооруженном ученике, разыскали его, но тот отказался выходить из ванной. После того, как к нему зашел полицейский, юноша открыл внезапный огонь.

Фото: Knox County Schools

У раненого офицера поражение верхней части ноги, его прооперировали. Мотивы того, зачем школьник принес оружие и почему решил его применить, пока выясняются.

AP отмечает, что в последние месяцы, в течение которых страна возвращается к нормальной жизни после локдаунов, случаи вооруженных инцидентов участились. Во время дистанционного обучения и других ограничений количество массовых убийств в Штатах упало. Однако за последние недели такие случаи появились снова: 15 марта в Атланте восемь человек погибли во время нападений на азиатские спа-салоны, 10 человек были убиты в супермаркете Колорадо 22 марта.

В школе Остин Ист-Магнет, где вчера произошел этот инцидент, за зиму этого года в результате стрельбы погибли три студента.