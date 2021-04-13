В школе США ученик открыл огонь по полиции, его застрелили

За этот год в этой школе от огнестрельного оружия погибли уже четыре человека.

Школа, где произошла стрельба
Фото: wate.com
Школа, где произошла стрельба

В Теннеси (США) в средней школе 12 апреля произошла перестрелка между учеником и правоохранителями. Юноша первым открыл огонь по полиции в ванной комнате общежития, где скрывался.

Он ранил одного офицера, после чего правоохранители открыли огонь и застрелили парня. Об этом пишет Associated Press.

Речь идет о школе Остин Ист-Магнет в городе Ноксвилл. Правоохранители получили сообщение о вооруженном ученике, разыскали его, но тот отказался выходить из ванной. После того, как к нему зашел полицейский, юноша открыл внезапный огонь.

Фото: Knox County Schools

У раненого офицера поражение верхней части ноги, его прооперировали. Мотивы того, зачем школьник принес оружие и почему решил его применить, пока выясняются.

AP отмечает, что в последние месяцы, в течение которых страна возвращается к нормальной жизни после локдаунов, случаи вооруженных инцидентов участились. Во время дистанционного обучения и других ограничений количество массовых убийств в Штатах упало. Однако за последние недели такие случаи появились снова: 15 марта в Атланте восемь человек погибли во время нападений на азиатские спа-салоны, 10 человек были убиты в супермаркете Колорадо 22 марта.

В школе Остин Ист-Магнет, где вчера произошел этот инцидент, за зиму этого года в результате стрельбы погибли три студента.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Надя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхтеНадя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхте
Автобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковидАвтобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковид
Киевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людямКиевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людям
Финал шоу "Маска": кто стал победителемФинал шоу "Маска": кто стал победителем
Анастасия Приходько родила третьего ребенкаАнастасия Приходько родила третьего ребенка
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания УткинаВ Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина
В Греции застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, который писал о криминалеВ Греции застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, который писал о криминале
Пассажиры, которые открыли стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", угрожали полиции огнем на поражениеПассажиры, которые открыли стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", угрожали полиции огнем на поражение
На Полтавщине полиция открыла уголовное производство из-за пожара сухостояНа Полтавщине полиция открыла уголовное производство из-за пожара сухостоя
Двое киевлян получили уголовное дело за справление нужды на автомобиль полицииДвое киевлян получили уголовное дело за справление нужды на автомобиль полиции
В Подмосковье мужчина забаррикадировался в коттеджном городке и открыл огонь по силовикамВ Подмосковье мужчина забаррикадировался в коттеджном городке и открыл огонь по силовикам
В Киеве открыли уголовное дело из-за вырубки вековых дубов в Голосеевском паркеВ Киеве открыли уголовное дело из-за вырубки вековых дубов в Голосеевском парке
Отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно, - Верховный судОтстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно, - Верховный суд
В Броварах открыли кафе, где будет работать молодежь с синдромом Дауна и аутизмомВ Броварах открыли кафе, где будет работать молодежь с синдромом Дауна и аутизмом
Учеников 4 и 9 классов освободили от итоговой аттестации в 2021 годуУчеников 4 и 9 классов освободили от итоговой аттестации в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости