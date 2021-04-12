Киев начал отключать жилые дома от отопления

Социальные объекты отключают по заявкам руководителей учреждений.

Киев начал отключать жилые дома от отопления

В Киеве начали отключать жилые дома от отопления. По состоянию на 14:00 12 апреля теплоснабжение прекращено в более чем 3 тысячах домов.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что решение о завершении отопительного сезона местные власти приняли, учитывая прогноз погоды. Сейчас среднесуточная температура должна составлять выше +8 градусов в течение трех суток.

"Любая домовая община может отключиться от отопления - принять решение на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании", - добавили в КГГА.

Социальные объекты - больницы, садики и школы - отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что отопление в Киеве начнут отключать 5 апреля, а процесс отключения тепла может занять около пяти дней. Однако завершение отопительного сезона в столице перенесли из-за похолодания.

Отопительный сезон в Киеве начался 16 октября.

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