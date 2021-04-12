В Днепре изъяли крупнейшую партию амфетамина в истории Украины

Во время обыска нашли 120 кг наркотика и прекурсоры еще для 700 кг.

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция заявила о ликвидации нарколаборатории в Днепре, где изготавливали амфетамин. Во время обысков нашли 120 кг готового к употреблению наркотика, что является крупнейшей изъятой партией амфетамина в истории Украины.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"300 килограммов амфетамина в месяц. 300 кг - это 1 миллион 200 тысяч доз психотропа, которые продавали участники одной преступной группы. И с сегодняшнего дня они перестанут попадать на «рынок». Первые результаты: в Днепре накрыли настоящий наркозавод. Там изъяли 120 килограммов готового амфетамина , а это - 480 тысяч доз! И это самая большая партия изъятого амфетамина в истории Украины. Кроме этого, полицейские обнаружили там более тонны прекурсоров, из которых можно было бы изготовить еще 700 килограммов готового психотропа", - сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

В рамках операции обыски прошли не только в Днепре, но и в Киевской, Черкасской областях и городе Киеве .

Задержаны пока восемь человек, которые могут быть членами наркокартеля. Его организатором считается человек, ранее судимый за бандитизм.

Наркотики продавались через оптовый интернет-магазин, клиентами которого были по меньшей мере 50 групп сбытчиков. Сумма ежемесячного оборота, по оценкам полиции, составляла 120 миллионов гривен.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, что в начале года во Львове изъяли тонну героина на 2,3 млрд гривен.