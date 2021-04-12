Злата Огневич рассказала, как ей удалось победить в шоу Маска

Злата Огневич стала победительницей шоу «Маска», прятавшись под маской Солнца. Несмотря на то, что в костюме было видно фигуру исполнителя, артистке все же удалось сделать так, чтобы ее не узнали. В очередном посте, посвященном новому развлекательному проекту, она рассказала, как ей это удалось.

Как отметила успешная украинская певица, она всегда хотела играть в кино и примерять разные образы и роли. А потому она была очень рада, что у нее появилась такая возможность. Злата Огневич с нетерпением ждала, когда же она примерит на себя новую маску. А главная цель – не выдать себя.

«Голос, походка, повадки и манера общения с судьями. Я придавала значение каждой детали. Хотя, если честно, я была уверена, что меня разгадают в первом же эфире. У нас в стране мало миниатюрных певиц с сильным вокалом. Я даже завидовала Сому и Дракону, ведь в их костюмах не видно фигуры человека», - отметила Злата Огневич в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Напомним, Злата Огневич в платье принцессы показала милое детское фото.