Начало приема в школы в Киеве из-за карантина отложили на май

Новую дату старта приема документов объявят позже.

Начало приема в школы в Киеве из-за карантина отложили на май
Фото: www.president.gov.ua

Департамент образования и науки Киева из-за жесткого карантина, действующего с 20 марта, отложил начало приема первоклассников в школы.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Хочу успокоить всех родителей будущих первоклассников - прием в школы начнется в мае. В связи с карантинными ограничениями мы вынуждены приостановить прием детей в 1-ые классы школ Киева, который должен был начаться сегодня. О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем", - написал он в фейсбуке.

Напомним, ранее планировалось, что школы Киева начнут принимать документы в первые классы с 12 апреля.

В этом году в первый класс пойдет 31 тысяча первоклассников.

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