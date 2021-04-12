Новая статуя Христа в бразильском Энкантада будет выше, чем в Рио-де-Жанейро

Высота статуи Христа-Покровителя вместе с пьедесталом на юге страны достигнет 43 м, размах рук - 36 м.

Фото: twitter.com/PrisonPlanet

Новая статуя Христа , которая строится в бразильском городе Энкантада, будет выше известной статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает BBC.

Высота статуи Христа-Покровителя вместе с пьедесталом на юге страны достигнет 43 м, размах рук - 36 м. Внутри для туристов предусмотрен лифт, который может доставить всех желающих на смотровую площадку на высоту 40 метров.

Работа над проектом началась в 2019 году, а на прошлой неделе к статуе прикрепили руки и голову.

Идея принадлежит мэру города Адроальдо Конзатти, который умер в марте от COVID-19.

Ожидается, что проект будет завершен в этом году. Его ориентировочная стоимость 350 тысяч долларов США .

Строительными работами руководит Ассоциация друзей Христа вместе с сыном бывшего мэра Гилсоном Конзатти. Проект финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний.