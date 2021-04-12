Новая статуя Христа в бразильском Энкантада будет выше, чем в Рио-де-Жанейро

Высота статуи Христа-Покровителя вместе с пьедесталом на юге страны достигнет 43 м, размах рук - 36 м.

Фото: twitter.com/PrisonPlanet

Новая статуя Христа , которая строится в бразильском городе Энкантада, будет выше известной статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает BBC.

Высота статуи Христа-Покровителя вместе с пьедесталом на юге страны достигнет 43 м, размах рук - 36 м. Внутри для туристов предусмотрен лифт, который может доставить всех желающих на смотровую площадку на высоту 40 метров.

Работа над проектом началась в 2019 году, а на прошлой неделе к статуе прикрепили руки и голову.

Идея принадлежит мэру города Адроальдо Конзатти, который умер в марте от COVID-19.

Ожидается, что проект будет завершен в этом году. Его ориентировочная стоимость 350 тысяч долларов США.

Строительными работами руководит Ассоциация друзей Христа вместе с сыном бывшего мэра Гилсоном Конзатти. Проект финансируется за счет пожертвований частных лиц и компаний.

Если статую достроят, то она будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и третьей по высоте статуей Христа в мире. Выше монумента в Энкантада будут только статуи Христа в Сулавеси, Индонезия (52,55 м с пьедесталом) и в Свебодзине, Польша (52,5 м с курганом).

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