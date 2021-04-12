Тина Кароль не сдержала слез, впечатлившись трогательным выступлением участницы шоу "Голос країни"

Тина Кароль впечатлила своим выбором участников, которые прошли в четвертьфинал шоу "Голос країни". Несмотря на свою привязанность к одной из участниц, которая довела артистку до слез своим трогательным исполнением, на следующий этап прошли только самые сильные вокалисты.

В воскресенье, 11 апреля, состоялся 12 эфир нового сезона вокального шоу "Голос країни". В прямых эфирах участники команд звездных наставников боролись за место в четвертьфинале. На долю Олега Винника, Дмитрия Монатика, Нади Дорофеевой и Тины Кароль выпал нелегкий выбор.

Огромное впечатление на звездных тренеров произвела певица Мила Нитич, которой, к сожалению, не удалось пройти дальше. Сильная украинская певица начала новый этап в своей карьере. Недавно она пережила болезненный разрыв со своим продюсером и решила попытать счастья именно на главном вокальном шоу страны.

Девушка спела известный хит Лары Фабиан "Malade", покорив своим чувственным исполнением, растрогав до слез не только зрителей и телезрителей, но и Тину Кароль. Наставницу артистка назвала звездой, которая может добиться огромных успехов в своей родной стране.

"Мила, ну ты такой странный человек! Что ты творишь с собой на бэкстейдже, а потом выходишь и исповедуешься до слез. Я в восторге от твоей женственности сегодня. От твоего голоса сегодня. Ты достойна быть звездой, легендарной в этой стране, несмотря на любое голосование. Мне все равно. Помни это!", - подчеркнула Тина Кароль.

В результате в четвертьфинал в команде Тины Кароль прошли две талантливые девушки: Катя Гладий и Юлия Тимочко. Примечательно то, что поклонники оценили выбор певицы, отметив, что она приняла совершенно правильное решение, а главное – честное.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голос краі?ни (@goloskrainy_official)

Напомним, Олег Винник в вокальном шоу «Голос країни» показал бэкстэйдж процесса подготовки команды к прямым эфирам. Популярный украинский певец и звездный тренер заявил, что будет кричать на них, если что-то пойдет не так.