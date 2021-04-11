На сегодня ковидом в мире болеет 23 681 065 человек

По состоянию на воскресенье, 11 апреля, в мире количество зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 136 159 991-го.

Об этом говорится на портале worldometers.info.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 941 490 человек, выздоровело от болезни 109 537 436.

Согласно данным, сейчас ковидом болеет 23 681 065 человек. 102 673 (0,4%) из них - в сложном или критическом состоянии.

Больше всего случаев болезни и смерти от нее зафиксировано в США : соответственно 31 870 064 и 575 595.

13 445 006 больных и 351 469 смертей зафиксировали в Бразилии , а 13 358 805 и 169 305 - в Индии.

Более 5 млн случаев зарегистрировано во Франции, в РоSSии - 4 641 390 и в Великобритании - 4 368 045.

Украина по количеству больных находится на 16-м месте в мировом рейтинге и на 8-м - в европейском.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 апреля, в Украине зарегистрировано 12 112 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник. Летальных случаев - 235.

За все время пандемии в Украине заболело 1 853 249 человек, выписаны - 1 410 860, летальных случаев - 37 014 и проведено 8 656 885 ПЦР-тестирований.