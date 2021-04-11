За сутки от ковида вакцинировались 4 048 украинцев

С начала прививочной кампании в Украине привито 377 050 человек.

В субботу, 10 апреля, в Украине против коронавируса было привито 4 048 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Прививки проводились 59 мобильными бригадами по иммунизации и 211 пунктами прививки.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 697 случаев / 530 прививок;

Винницкая область - 143 случая / 110 прививок;

Волынская область - 292 случая / 60 прививок;

Днепропетровская область - 1 333 случая / 610 прививок;

Донецкая область - 839 случаев / 370 прививок;

Житомирская область - 434 случая / 60 прививок;

Закарпатская - 138 случаев / 40 прививок;

Запорожская область - 279 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 110 случаев / 88 прививок;

Киевская область - 659 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область - 207 случаев / 60 прививок;

Луганская область - 72 случая / 250 прививок;

Львовская область - 720 случаев / 150 прививок;

Николаевская область - 416 случаев / 40 прививок;

Одесская область - 623 случая / 70 прививок;

Полтавская область - 297 случаев / 100 прививок;

Ровенская область - 277 случаев / 150 прививок;

Сумская область - 638 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 410 случаев / 70 прививок;

Харьковская область - 1 374 случая / 100 прививок;

Херсонская область - 312 случаев / 360 прививок;

Хмельницкая область - 811 случаев / 180 прививок;

Черкасская область - 349 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 193 случая / 270 прививок;

Черниговская область - 489 случаев / 60 прививок.

Добавим, с начала прививочной кампании привито 377 050 украинцев.

На сегодня, 11 апреля, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 438 328 человек.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что первые прививки китайской вакциной CoronaVac в Украине планируется осуществить с 13 апреля. Первые 117 000 доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX прибудут в Украину 14-15 апреля.

30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 млн доз китайской вакцины за 964, 3 млн гривен. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля 2021 года. Используется пока только вакцина AstraZeneca / CoviShield, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute.

С начала кампании привито почти 373 002 украинцев, в том числе за последние сутки - 19 858 человек.