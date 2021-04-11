В Украине за сутки - еще 12 112 новых случаев ковида

Летальных случаев – 235.

За последние сутки, 10 апреля, в Украине зарегистрировано 12 112 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 235.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4 694 человека, выздоровели - 5 034, осуществлено 72 551 тестирование: методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 697 случаев;

Винницкая область - 143 случая;

Волынская область - 292 случая;

Днепропетровская область - 1 333 случая;

Донецкая область - 839 случаев;

Житомирская область - 434 случая;

Закарпатская - 138 случаев;

Запорожская область - 279 случаев;

Ивано-Франковская область - 110 случаев;

Киевская область - 659 случаев;

Кировоградская область - 207 случаев;

Луганская область - 72 случая;

Львовская область - 720 случаев;

Николаевская область - 416 случаев;

Одесская область - 623 случая;

Полтавская область - 297 случаев;

Ровенская область - 277 случаев;

Сумская область - 638 случаев;

Тернопольская область - 410 случаев;

Харьковская область - 1 374 случая;

Херсонская область - 312 случаев;

Хмельницкая область - 811 случаев;

Черкасская область - 349 случаев;

Черновицкая область - 193 случая;

Черниговская область - 489 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 1 853 249 человек, выписаны - 1 410 860, летальных случаев - 37 014 и проведено 8 656 885 ПЦР-тестирований.

Напомним, в пятницу, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17 463 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника. Летальных случаев - 398.

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