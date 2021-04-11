В Украине за сутки - еще 12 112 новых случаев ковида
Летальных случаев – 235.
За последние сутки, 10 апреля, в Украине зарегистрировано 12 112 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Летальных случаев - 235.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4 694 человека, выздоровели - 5 034, осуществлено 72 551 тестирование: методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 697 случаев;
Винницкая область - 143 случая;
Волынская область - 292 случая;
Днепропетровская область - 1 333 случая;
Донецкая область - 839 случаев;
Житомирская область - 434 случая;
Закарпатская - 138 случаев;
Запорожская область - 279 случаев;
Ивано-Франковская область - 110 случаев;
Киевская область - 659 случаев;
Кировоградская область - 207 случаев;
Луганская область - 72 случая;
Львовская область - 720 случаев;
Николаевская область - 416 случаев;
Одесская область - 623 случая;
Полтавская область - 297 случаев;
Ровенская область - 277 случаев;
Сумская область - 638 случаев;
Тернопольская область - 410 случаев;
Харьковская область - 1 374 случая;
Херсонская область - 312 случаев;
Хмельницкая область - 811 случаев;
Черкасская область - 349 случаев;
Черновицкая область - 193 случая;
Черниговская область - 489 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 1 853 249 человек, выписаны - 1 410 860, летальных случаев - 37 014 и проведено 8 656 885 ПЦР-тестирований.
Напомним, в пятницу, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17 463 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника. Летальных случаев - 398.