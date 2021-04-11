21 горняк оказался под землей в результате затопления шахты в Китае, 8 уже подняли
По другой версии, все шахтеры еще в ловушке.
21 горняк оказался под землей после затопления угольной шахты в северо-западном китайском регионе Синьцзян.
Об этом пишет xinhuanet.com.
Участок шахты, заполненный водой, привел к отключению электроэнергии после 18:00 в субботу, 10 апреля, когда 29 шахтеров ремонтировали шахту в уезде Хутуби.
Восьмерых шахтеров подняли.
В то же время, как пишет reuters.com со ссылкой на Государственное издание Global Times, найдены 12 шахтеров, которые остаются в ловушке, и, как ожидается, будут спасены.
"12-ть находятся на платформе примерно на 1,2 км под землей, и компоновка шахты является сложной, что затрудняет усилия спасателей", - говорится в сообщении.
Аварийные работники установили на этом месте несколько водяных насосов.
Местонахождение еще 9 человек также определено, но их состояние неизвестно.